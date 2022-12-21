الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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أوقفوا أثناء سرقتهم لمنتجات البساتين في كفررمان

منذ 41 دقيقة
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أوقفت شرطة بلدية كفررمان أربعة شبان سورين، كانوا يسرقون منتجات البساتين في سهل الميذنة في الأطراف الشرقية للبلدة.

وبعد التدقيق بأوراقهم الثبوتية، تبيّن أن ثلاثة منهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، وأحدهم يقود دراجة نارية من دون أوراق، وتم تسليمهم الى الأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني واستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القرارات التي اتخذتها البلدية، وفق ما يؤكد رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد الذي يشدّد على العمل المستمر والدؤوب لشرطة البلدية في السهر على حماية أمن البلدة تحديداً في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة.

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