أوقفوا هذا النزيف... البراكس: مجزرة بحق أصحاب المحطات

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ “مجزرة تحصل بحق أصحاب المحطات”.

وأضاف عبر “تويتر”: “نشتري الدولار وفق سعر صرف 35200 ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه 33800 حسب جدول الأسعار. ما يعني أننا نحقق خسارة 21000 ليرة بكلّ صفيحة بنزين”.

واعتبر البراكس أنّه “يجب إيجاد آلية تسعير جديدة لوقف هذا النزيف”.

وارتفعت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 2/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين 95: 603000 (+2000) ليرة لبنانية

بنزين 98: 617000 (+2000) ليرة لبنانية

المازوت: 751000 ليرة لبنانية.

كما أعلن تجمّع أصحاب المحطات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 في المئة من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسدّ حاجات المحطات، وبعد أن كنا نبهنا في المؤتمر الصحافي تاريخ 23/8/2022 الى ان الاقفال سيكون قسريا. بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الازمة في ظلّ عدم اكتراث من المعنيين”.