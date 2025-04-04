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أوقف بعد فراره من الدوريّة.. وهذا ما عُثِر عليه بحوزته

4 - أبريل - 2025
قوى الأمن الداخلي في لبنان

قوى الأمن الداخلي في لبنان

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، اشتبهت عناصر إحدى دوريّات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أثناء قيامها بمهام ضبط المخالفات وحفظ الأمن والنّظام بتاريخ 29-03-2025، بدرّاجة آليّة لون رمادي من دون لوحات، عند مستديرة الصّالومي. ولدى محاولة عناصرها توقيف سائق الدراجة، أقدم على الفرار من أمامهم فعملوا على ملاحقته، وتوقيفه، وتبيّن أنّ الدراجة الآليّة غير مسجلّة، ولا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتيّة، ويُدعى:

ا. م. (مواليد عام 2003، سوري)
بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط:

كيس شفاف بداخله مادّة “حشيشة الكيف”، وكيس آخر بداخله مادّة “الماريجوانا”
طبّتَين بلاستيكيتَين بداخلهما مادّة الكوكايين.
آلة لطحن “الماريجوانا”.
مبلغ مالي وحاسوب محمول.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدرّاجة والمضبوطات القطعة المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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