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أولى جلسات المحاكمة العلنية في جريمة بتدعي في 27 كانون الثاني

منذ 4 دقائق
قصر العدل

قصر العدل

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يلتئم المجلس العدلي عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة 27 كانون الثاني الجاري في قصر العدل في بيروت للمباشرة في أولى جلسات المحاكمة العلنية لعدد من المتهمين بجريمة قتل صبحي فخري وزوجته نديمة في منزلهما في بلدة بتدعي البقاعية.

يُشار الى أن الجريمة وقعت في تشرين الثاني من العام 2014 أثناء محاولة عدد من المسلحين إقتحام منزل المغدورَين بداعي السرقة.

وكان المحقق العدلي في الجريمة القاضي سامي صادر قد أصدر قراره الإتهامي في الجريمة في أواخر تشرين الأول من العام 2020 وأودع الملف النيابة العامة التمييزية قبل إحالته على المجلس العدلي ومباشرة المحاكمات العلنية.

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