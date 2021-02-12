أولى شحنات لقاح كورونا تصل غداً.. فمتى يبدأ التطعيم؟

قال مستشار وزير الصحة محمد حيدر أنّ “خطة التلقيح ستبدأ في كل لبنان ابتداءً من الاثنين”، وأضاف: “لكن يوم الاحد سيكون هناك تلقيح في منطقة بيروت وذلك في مستشفى رفيق الحريري ومستشفى الروم ومستشفى الجامعة الاميركية”.

وفي السياق، ذكرت قناة “الجديد” أنّ “ضغوطاً كثيفة تمارس على البنك الدولي من بعض الجهات السياسية لتخصيصها باللقاحات من دون الاعتماد على المعايير التي وضعت لمن هم أكثر حاجة وهو ما رفضه البنك الدولي ملوحاً بامكانية وقف عملية تمويل الاستيراد بأكملها في حال استمرار الضغوط”.

من جهتها لفتت “شركة ​طيران الشرق الأوسط​ – ميدل إيست”، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “أنّنا نستعدّ للتسليم الخاص”، موضحةً أنّ “الشحنة الأولى من لقاح “​كوفيد 19​” موجودة حاليًّا في مستودع “طيران الشرق الأوسط” في ​بروكسل​، وستصل بعد ظهر غد إلى ​مطار بيروت الدولي​”.