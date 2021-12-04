أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: لينصف مجلس النواب أبناءنا

استغربت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، “اللامبالاة لمصير أبنائنا المشردين في أصقاع الغربة في غياب الدولة المسؤولة، وخصوصا وزارتي التربية والخارجية الغائبتين تماما عن الكارثة التي لحقت بطلابنا، فوزير التربية لم يكلف نفسه حتى اليوم مقابلة ممثلين عن أهاليهم، وبعد مفاوضات ولقاءات مع الاهالي من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية لم نفاجأ بتعميم لوزارة التربية، ثم تعميم لوزارة الخارجية بداية الشهر الحالي لاستمارة دعم الطلاب في الخارج من مبلغ مقدم لهذه الغاية من قبل ادارة الريجي”.
وأعربت عن خشيتها من أن “يكون هذا التعميم كسائر البيانات الارتجالية غير المدروسة والتي تثير الريبة بتوقيتها المشبوه الانتخابي”، لافتة الى أنه “كان الأجدى اعتماد الاساليب الشفافة للتعاطي بإنسانية واحترام مع أبنائنا الذين يدفعون في غربتهم أثمان السياسات الرعناء الفاسدة لهذه السلطة”.
وأملت أن “تنصف الجلسة التشريعية المحددة في 7 الحالي أبناءنا بإقرار الفقرة المقترحة من جمعيتنا والتي تخص التحويلات المصرفية للطلاب في الخارج وإقرارها ضمن مشروع قانون التحويلات المصرفية بعد تبنيها من قبل رئيس الحكومة وتأييد معظم الكتل النيابية لحل معضلة الطلاب في الخارج وعبر إقرار القانون الطالبي 193”.