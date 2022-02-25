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أولياء الطلاب: لتؤمّن الدولة مغادرة أولادنا من اوكرانيا على نفقة من سرق المال العام

25 - فبراير - 2022
أهالي الطلاب في أوكرانيا يعتصمون أمام وزارة الخارجية

أهالي الطلاب في أوكرانيا يعتصمون أمام وزارة الخارجية

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طالبت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها العمل على تأمين إجلاء آمن لكل الطلاب اللبنانيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا على نفقتها أو نفقة من سرق المال العام وامتدت يده إلى المال الخاص والودائع المصرفية العائدة إلى الطلاب وأوليائهم، محمّلة إياها “مسؤولية كل طالب أو مغترب لبناني قد يصيبه أي أذى أو مكروه، خصوصا أن كانت حذرت مسبقا من تطور خطر للأحداث السياسية في أوكرانيا”.

وأشارت إلى أنها “طالبت في اعتصاميها الأخيرين، لا سيما في 15 شباط الحالي بضرورة وضع خطة لجلاء المغتربين والطلاب من أوكرانيا”.

من جهته، اشار رئيس الجالية اللبنانية في اوكرانيا وليد خضر الى ان نسبة قليلة من الطلاب اللبنانيين استطاعوا الخروج من اوكرانيا وقال: “نطالب الدولة اللبنانية التحرك لانقاذنا والبدء بعمليات الاجلاء”.

وتزامناً، اعتصم اهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، “للمطالبة بانقاذ ابنائهم من اتون الحرب التي تدور بين روسيا واوكرانيا”. وناشدوا “المجتمع الدولي انقاذهم بعدما فقدوا الامل من مناشدة الدولة”. وقال فادي ملحم باسم الاهالي: “ان الارقام التي اعطيت للجالية اللبنانية في اوكرانيا كلها مغلقة او ملغاة، والطلاب باتوا مشردين في ملاجئ الميترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم”.

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