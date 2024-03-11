أول أيام شهر رمضان في لبنان ودول أخرى

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم الاثنين يمثّل بداية شهر رمضان المبارك، وفقاً لرؤية الهلال في مرصدي سدير والحريق، في حين لم تتم رؤيته في مصدر تمير. كما أعلن دار الإفتاء في لبنان بأن اليوم هو أول يوم رمضان.

وجاء إعلان بداية شهر رمضان المبارك وسط ترقب عالمي، إذ أفادت دول أخرى مثل الإمارات، قطر، سوريا، فلسطين، ومصر بأن اليوم الاثنين هو أول أيام رمضان.

من ناحية أخرى، ذكر مركز الفلك الدولي أن التقنيات الفلكية المتطورة استُخدمت في محاولة رؤية الهلال لإعلان بداية شهر رمضان، وتمكّنت من رصد كوكبي الزهرة وعطارد، ولكن لم يتم رصد الهلال رغم صفاء السماء.

بينما دول مثل الأردن، أستراليا، ماليزيا، وسلطنة بروناي أعلنت أن الثلاثاء سيكون أول أيام حلول الشهر الفضيل، والاثنين يعتبر المتمم لشهر شعبان. وفي أستراليا، أكد مجلس الإفتاء أن 12 آذار هو أول أيام رمضان.

من المتوقع أن تعلن باقي الدول العربية والإسلامية عن بدء الشهر الفضيل اليوم الاثنين أو تأكيد استكمال شهر شعبان في حال عدم رؤية الهلال.

وشهر رمضان المبارك هو التاسع في التقويم الهجري الإسلامي، ويعتبر من أهم الشهور عند المسلمين. إذ يتميز هذا الشهر بأنه شهر الصوم والعبادات، حيث يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب وغيرها من الأمور الجسدية من الفجر حتى غروب الشمس. كما يعدّ رمضان فترة للتفكر، العبادة، تطهير الروح، والتقرب إلى الله.