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أول بيان من قوات اليونيفيل بعد استهداف عناصرها جنوب لبنان

منذ 8 دقائق
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس

جنود من قوات اليونيفيل (رويترز)

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 قالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إن ثلاثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة ومترجما أصيبوا (السبت 30-3-2024) عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم بينما كانوا في دورية سيرا على الأقدام في جنوب لبنان.

وأضافت اليونيفيل أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار.

وقالت في بيان إن استهداف قوات حفظ السلام “غير مقبول”.

وأضافت “يجب ضمان سلامة وأمان موظفي الأمم المتحدة، وعلى جميع الجهات الفاعلة مسؤولية بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية غير المقاتلين، بما في ذلك حفظة السلام، والصحفيين، والموظفين الطبيين، والمدنيين، ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الفاعلة بوقف التبادل الكثيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يصبح المزيد من الأشخاص عرضة للأذى بلا داعٍ”.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن المراقبين أصيبوا في غارة إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي نفى قصف المنطقة.

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