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أول تصريح لوزير الإعلام الجديد.. ماذا جاء فيه؟

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 10:52 مساءً
وزير الإعلام زياد مكاري

وزير الإعلام زياد مكاري

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أعلن وزير الإعلام الجديد زياد مكاري أنه ليس بعيداً عن السياسة وهموم البلد.

وقال في تصريح لبرنامج صار الوقت على قناة الـ “mtv”: “ترشّحت سابقاً على الانتخابات بشكل منفرد، والموضوع ليس حقيبة إنّما مسؤولية في ظلّ الوضع الصعب والدقيق، على أمل أن نكون على قدر هذه المسؤولية”.

وأشار مكاري الى أنّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “لم يطلب مني شيئاً، وهو مؤمن أنّه يجب ألا يتدخل في عمل الوزراء، ولم يطلب يوماً أن أصرّح بموقف معيّن أو أن أسحب موقفاً آخر”.

وأضاف: “نحن مع الإستحقاقات الدستوريّة في وقتها، ومع أن يعبّر الناس عن رأيهم، والانتخابات يجب أن تحصل في موعدها”.

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