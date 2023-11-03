أول تعليق أمريكي بعد خطاب نصر الله.. لا نريد أن يمتد الصراع إلى لبنان

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الجمعة 30-11-2023) إنه يتعين على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يمتد إلى لبنان.

وطان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد أكد في خطابه اليوم الجمعة، أنّ “كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات”.

وأضاف: أقول للأميركيين إنّ أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط قد أعددنا لها عدتها أيضًا، وإنّ مصالحكم وجنودكم وأساطيلكم ستكون الضحية والخسائر الأكبر، مشددًا على أنّ “من يرد منع توسع الجبهات في المنطقة فعليه وقف العدوان على غزة”.