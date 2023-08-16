أول تعليق أميركي على حادثة الكحالة: حزب الله يهتم بمصالحه أكثر من سلامة وأمن اللبنانيين

لا تزال حادثة الكحالة تشغل الوسط المحلي والدولي أيضاً.

وفي جديد القضية، وصفت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة”، اليوم الأربعاء 16/8/2023 حادثة تدهور شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في الكحالة بلبنان والتي أدت إلى مقتل شخصين وجرح آخرين بأنها “الأحدث في سلسلة الأحداث التي تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني”.

وأعربت المتحدثة عن القلق إزاء الحادث الذي “تسببت فيه محاولة حزب الله نقل أسلحة غير مشروعة بالشاحنات”.

وأكدت المسؤولة الأميركية أن ما قامت به القوات المسلحة اللبنانية التي “تدخلت واتخذت إجراءات حاسمة لمنع المزيد من التصعيد وضبطت المواد المهربة يؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان”.

يذكر أن الجيش اللبناني كشف، الأسبوع الماضي، عن أن شاحنة تحمل ذخائر قد انقلبت على طريق عام ببلدة الكحالة بجبل لبنان، ولدى انقلابها حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، و”تم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”، وفقاً لبيان الجيش اللبناني.