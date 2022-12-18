الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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أول تعليق للشيخ محمد إمام بعد فوزه بمنصب مفتي طرابلس والشمال

منذ 15 دقيقة
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

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تلقّى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام التهاني، بعد إعلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عمر مسقاوي نتائج الانتخابات التي جرت قبل ظهر اليوم، وأدت الى فوز إمام.

وقال المفتي إمام، في كلمة له أمام مهنئيه:

“هذه المنافسة التي كانت في غاية الرقي وفي غاية المحبة ووحدة الحال ووحدة الهدف ووحدة المنطلق، هذه المنافسة افضت الى ما افضت اليه. والجميع على رضى ومحبة وعلى إعلان صريح بمتابعة المسيرة إن شاء الله ومتابعة شؤون طائفتنا وبلدنا ووطننا بشكل عام، وان نقوم جميعا بما يتوجبه هذا المركز من موجبات، بإذن الله تعالى هذا المركز”.

أضاف: “هذا اليوم هو يوم مشهود، وهو نموذج للانتخاب بحسن سيره وتيسيره، وبما افضى اليه كله بغاية التنظيم وبغاية السلاسة، لذلك نبارك لنا ولكم جميعا ولأخي الشيخ بلال بارودي ولإخواننا جميعا”.

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