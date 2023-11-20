الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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أول تعليق للنائب قبلان بعد استهداف منزله.. هذا ما قاله!

منذ 6 دقائق
قبلان قبلان

قبلان قبلان

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أعلن النائب قبلان قبلان بعد استهداف منزله أن ما استهدف هو الحجر وبالتالي “فدا دم المقاومين” فالحجر لا يُساوي نقطة دم واحدة.

وكانت قد استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة منزل عضو هيئة الرّئاسة في حركة أملّ النّائب ​قبلان قبلان​، في ​ميس الجبل​ بجنوب لبنان، بقذيفتَين من عيار 155، ما تسبّب بأضرار مادّيّة جسيمة.

القصف الإسرائيلي يدمر منزل النائب قبلان قبلان

ميدانياً، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية هاجمت جنوب لبنان ردا على استهداف كريات شمونة.

كما أعلن حزب الله استهدافه مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت الإسرائيلية بـ4 صواريخ بركان من العيار الثقيل.

 

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