أول تعليق لوزير الأشغال بعد حادثة جورج الراسي.. "لن أقف مكتوف الأيدي"

خرج وزير الأشغال العامة والنقل ، علي حمية، بأول تصريح رسمي بشأن حادث السير الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي ومديرة أعماله زينة المرعبي، على “طريق المصنع” بين سوريا ولبنان،

وقال علي حمية إن “كل طرقات لبنان تعاني من مشاكل”، مشيرا إلى أن موازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار فقط.

وأقر المسؤول بأن “طريق المصنع هي طريق الموت”، كاشفا أنه اتخذ إجراءات، الاثنين الماضي، لمعرفة موقع الحادث، حيث يوجد حاجز إسمنتي في منتصف الطريق دون إنارة كافية، مما تسبب بالحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي.

وتعهد حمية بأنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان”، لافتا إلى أن “الإجراء الأولي الذي اتخذه هو الكشف على طريق المصنع الدولي، والسير بالموضوع إلى النهاية”.

كما أكد على أنه “لم ولن يغطي أحدا، وأن كل مذنب سينال عقابه وفق القانون”.

وكشف أن هناك “3 أركان تكون عاملا أساسيا في حادث السير، هي الطرقات ثم السائق ثم السيارة”، واصفا عائلة الراسي بـ”المفجوعة” بسبب فقدانها ولدها.