أول تعليق من حزب الله على الرد الإيراني.. "حكيم وحازم وشجاع"

أشاد حزب الله بما سماه “القرار الشجاع والحكيم” الذي اتخذته إيران بالرد الحازم على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وجاء في بيان حزب الله:
“يتوجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي. ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.
واعتبر الحزب في بيانه أن “ألجمهورية الإسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم”.
وأشار بيان الحزب إلى أن “العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين وادواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق غير أن الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم”.