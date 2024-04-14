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أول تعليق من حزب الله على الرد الإيراني.. "حكيم وحازم وشجاع"

منذ ساعة واحدة
علم إيران وحزب الله

علم إيران وحزب الله

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أشاد حزب الله بما سماه “القرار الشجاع والحكيم” الذي اتخذته إيران بالرد ‏الحازم على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.‏

وجاء في بيان حزب الله:

“يتوجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي. ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.‏

واعتبر الحزب في بيانه أن “ألجمهورية الإسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم”.‏

وأشار بيان الحزب إلى أن “العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وادواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق غير أن الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم”.‏

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