أول جلسة تشريعية لمجلس النواب الجديد... وماذا على جدول أعمالها؟

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب.

ويعقد المجلس النيابي الجديد اليوم 26/7/2022، أول جلسة تشريعية له وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية.

وأشارت معلومات صحفية الى ان قد يكون هناك حضور دبلوماسي رفيع في الجلسة التشريعيّة اليوم خصوصاً وأنّ في طياتها بنوداً تتعلّق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود.

وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بوصعب قبيل الجلسة: “الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها”.

ولفت الى ان “لبنان يفاوض في ملفّ الترسيم من موقع قويّ وهذا يُعطي أملاً بأنّه يمكن أن نصل إلى حلّ”.

وأكد ان هناك جوّ إيجابي في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حلّ والأهمّ أننا لن نتخلّى عن أيّ حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي.

من جهتها، أكدت المائب بولا يعقوبيان أنهم يُريدون هدم الإهراءات ما سيشكل كارثة بيئيّة والمنطق أن يتمّ تدعيمها من دون الإضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَسّ به.