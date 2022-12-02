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أول جلسة لحكومة تصريف الأعمال منذ الشغور الرئاسي.. إليكم جدول أعمالها

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2022 6:20 مساءً
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي (رويترز)

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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، إلى جلسة لمجلس الوزراء الساعة الـ11 من قبل ظهر نهار الإثنين المقبل، في السراي الحكومي.

ويتضمن جدول الاعمال 65 بندا، اولهم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة، والتكملة موجودة في الملف المرفق بالنص.

للاطلاع على جدول أعمال الجلسة اضغط هنا

من جهته، علّق أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في حديث مع قناة الجديد على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين المقبل بالقول: “لا يجوز تجاوز الدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خاصة في ظل شغور رئاسي، علما أن ميقاتي إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع، الأمر الذي أرفضه شخصيا حتى بحال تم التوافق لأنه مخالف للدستور ولا يجوز مخالفة الدستور “كل مرة” بحجة التوافق”.

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