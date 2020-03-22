بالصورة: أول مولود في قسم طوارئ كورونا في مستشفى بيروت الحكومي

شهد قسم طوارئ ​الكورونا​ في ​مستشفى بيروت الحكومي​، حدثا هو الأول من نوع في لبنان منذ بدء أزمة الفيروس المستجد.

حيث أجرى الأطباء في دائرة الطب النسائي والولادة في المستشفى عملية ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات في طوارئ الكورونا، بالتعاون مع الطاقم الطبي والتمريضي الخاص بالفيروس، لسيدة لاحظ أفراد طاقم الطب النسائي والتوليد ظهور عوارض كورونا عليها من سعال وبلغم وضيق في التنفس.

وحرص الأطباء على ارتداء ملابس ونظارات واقية، منعا من الإصابة بالفيروس، وتكللت العملية بولادة طفل بكامل الصحة.

وتعتبر هذه العملية أول تطبيق عملي للبروتوكول الذي وضعته دائرة الطب النسائي والولادة في المستشفى تحسبا لاستقبال حالات ولادة لنساء حوامل مشتبه بإصابتهن أو مصابات بفيروس الكورونا، حماية للطاقم الطبي والتمريضي ولسلامة الأم والمولود.

وقرر الفريق الطبي إيداع المولود في جهاز “الحاضنة” (Couveuse) إلى جانب والدته، حيث تم وضعهما في غرفة العزل داخل المستشفى، وخضوعهما للفحوصات الطبية المقررة، بعد الاشتباه بإصابة الأم بالفيروس.