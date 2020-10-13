أوهم سائق “تاكسي” بالقيام بجولة سياحيّة بهدف سرقة السيارة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “قرابة الساعة الثالثة من فجر يوم الإثنين 12-10-2020، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، بشخصٍ كان متوجهّاً إلى بلدة الطّيبة البقاعيّة على متن سيارة أجرة نوع “تويوتا أفانزا”، بعد أن أوهم سائقها برغبته في القيام بجولة سياحية في منطقة البقاع، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 2000، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف أنّه كان ينوي سرقة السيّارة لدى وصولهما إلى البلدة المذكورة، ومن ثمّ تسليمها إلى أشخاص آخرين لقاء مبلغ مالي.

وأودع الموقوف مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.