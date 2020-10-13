استمع لاذاعتنا

أوهم سائق “تاكسي” بالقيام بجولة سياحيّة بهدف سرقة السيارة

منذ 12 ساعة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “قرابة الساعة الثالثة من فجر يوم الإثنين 12-10-2020، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، بشخصٍ كان متوجهّاً إلى بلدة الطّيبة البقاعيّة على متن سيارة أجرة نوع “تويوتا أفانزا”، بعد أن أوهم سائقها برغبته في القيام بجولة سياحية في منطقة البقاع، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 2000، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف أنّه كان ينوي سرقة السيّارة لدى وصولهما إلى البلدة المذكورة، ومن ثمّ تسليمها إلى أشخاص آخرين لقاء مبلغ مالي.

وأودع الموقوف مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المزيد من أخبار لبنان

البطريرك الراعي
الراعي: نحن بحاجة إلى حكومة استثنائية انقاذية
حريق مبنى في سد البوشرية
مالك المبنى المحروق في البوشرية: الحريق نتيجة إهمال شركة ألفا
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: الأرقام غير مشجعة.. وكل المعطيات العلمية تؤكد أننا في خطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر