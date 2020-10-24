أوهم ضحاياه بشراء شققهم مستخدماً أسماء وهمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت أخيرًا عمليات نصب عدّة بطرق احتيالية، تعرّض لها عدد من المواطنين من قِبل مجهول، وذلك بعد عرض الضحايا شقق سكنية للبيع على مواقع إلكترونية مخصّصة للبيع والشراء، بحيث كان يتواصل معهم أحد الأشخاص مستخدماً اسمين وهميّين: “جو فغالي” و”رائد صالح”، ويوهمهم بأنه رجل أعمال لبناني موجود في إحدى الدول العربية، ويطلب منهم شراء الشقة المعروضة للبيع، كذلك يطلب منهم تأمين بعض المستندات الرسمية لإتمام عملية البيع، ويوهمهم أنه على معرفة بشخص يقوم بملاحقة المعاملات لدى الدوائر العقارية (سمسار) ويتقاضى مبالغ مالية كبدل أتعاب، فيطلب منهم إرسال مبالغ مالية (قيمة بدل الأتعاب للسمسار)، تتراوح ما بين /4 و7/ ملايين ليرة لبنانية، عبر شركات تحويل الأموال، بأسماء أشخاص يعرفهم أو تسليمها باليد لأحد معارفه، بغية تأمين هذه المستندات.

لذلك، تحذّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الأعمال تجنباً للوقوع ضحية أو عرضة لعمليات مماثلة، وتطلب من الذين وقعوا ضحية هذه العمليات، التقدّم بشكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية المعنية، كون الفاعل قد أوقف وأودع القضاء المختص.