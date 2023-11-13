أوّل تعليق لـ حزب الله على عملية استهداف الإعلاميين: "جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافراً"

صدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانٌ جاء فيه، “‏ ‏تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف ‏وسائل الإعلام العاملة في ‏الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة ‏يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية”.

وأضاف البيان، “تعتبر ‏جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافراً يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة”.‏

وتابع، “إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ‏ووسائل الإعلام في فلسطين ‏ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الاعلامية”.

وأشار حزب الله إلى أننا، “على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من ‏مواصلة أداء رسالتهم ‏الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان”.‏

واستكمل، “إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ‏ولبنان وإلى إدانة إسرائيل في كل ‏المحافل الدولية والانسانية”.‏