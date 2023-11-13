أوّل تعليق لـ حزب الله على عملية استهداف الإعلاميين: "جريمة موصوفة واعتداءً ‏سافراً"

صدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانٌ جاء فيه، “ تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف وسائل الإعلام العاملة في الجنوب أثناء قيامها بجولة معلنة ومعروفة مسبقاً في بلدة يارون لتغطية آثار الاعتداءات الصهيونية”.
وأضاف البيان، “تعتبر جريمة موصوفة واعتداءً سافراً يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية وجرائمه المتواصلة”.
وتابع، “إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقرات الاعلامية”.
وأشار حزب الله إلى أننا، “على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من مواصلة أداء رسالتهم الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان”.
واستكمل، “إننا نجدد دعوتنا إلى أوسع حملة تضامن مع الصحافيين العاملين في فلسطين ولبنان وإلى إدانة إسرائيل في كل المحافل الدولية والانسانية”.