أوّل زيارة له الى بكركي.. سلام: مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها

زار رئيس الحكومة نواف سلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وأكد بعد لقاءٍ جمع بينهما أنّ “بكركي مرجعيّة وطنيّة كبيرة، وعرضت مع الراعي لعمل الحكومة وفخورون بالإنجازات التي قمنا بها حتى الآن خصوصاً من ناحية التعيينات الإدارية وتعديل بعض القوانين”، مضيفاً: “أطلعتُ الراعي عمّا دار خلال زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان واستفدت من حكمته ومعرفته الطويلة في إدارة البلد”.

وأشار سلام الى أنه “لم نبحث في موضوع بلديّة بيروت، والحكومة مصرّة على إجراء الإنتخابات في وقتها، ولبيروت خصوصيّة خاصّة ويجب الحفاظ على المناصفة فيها”، معتبراً أنّ “اعتماد اللوائح المغلقة من الصيغ التي ستحافظ على المناصفة في بيروت”.

وشدد سلام على أنّ “جميع الوزراء يلتزمون بمبدأ حفظ سلطة الدولة على كافّة الأراضي اللبنانيّة، كما أنّ البيان الوزاري أكّد على حصريّة السلاح وعلى أنّ مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها”، مردفاً: “طلبت من الوزراء المعنييّن خصوصاً وزير الدفاع أن يفيدنا بمدى تقدّمنا في موضوع بسط سلطة الدولة وحصريّة السلاح”. وأضاف: “على إسرائيل الإنسحاب بالكامل من النقط الخمس ونعمل على تطبيق الـ1701 ولم يصلني أي تهديد حول احتمال عودة الحرب”.

في سياق آخر، قال سلام: “علينا أن نرفع أيدينا عن القضاء لكي نتوصّل إلى نتيجة في ملفّ انفجار المرفأ، ولا أعلم متى سيصدر القرار الظني”.