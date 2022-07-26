الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أيام شهر تموز الأخيرة... طقس صيفي بامتياز!

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثّر على لبنان طقسٌ صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتبقى ضمن معدلات شهر تموز.

ومن المتوقّع أن تسجّل درجات الحرارة ارتفاعاً محدوداً بعد منتصف الأسبوع الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٧ درجة.
– الجو : قليل السحب.
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجّل ساحلاً بين ٦٠ و٨٠%.
– الضغط الجوي يسجّل ساحلاً ١٠٠٧ hpa.
– الرؤية جيدة.
– البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلاً ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية إلى شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلاً ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟
    مجلس النواب في وسط بيروت
    لابرام الاتفاق النهائي مع لبنان.. شيا وغريو تشاركان في الجلسة
    اصابتان بـ "كورونا" في مجدل عنجر تدقّان ناقوس الخطر
    مناشدة من بلدية مجدل عنجر لوزير الصحة: للالتفات إلى وضع الفقراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    فلاديمير بوتين
    مسؤول اوكراني: بوتين ربما تم استبداله بـ"دوبلير" خلال زيارته إلى إيران