أيام صعبة للغاية.. الشيف أنطوان يكشف عن تكلفة إفطار شخص واحد في رمضان!

بثّ تلفزيون لبنان، تقريراً مصوراً من إعداد أريج خطار، يسردُ التكلفة اليومية لإفطار شهر رمضان وسط ارتفاع الأسعار.

وتحدث في التقرير الشيف أنطوان الحاج الذي أشار إلى أن متوسّط تكلفة إفطار الشخص في يوم واحد تصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية في حال اختار صنفاً يتضمن الدجاج مع الفتوش، الشوربة، حمص أو متبل، بعض المعجنات، وحلويات عربية.

في المقابل، فإنّ متوسط تكلفة إفطار الشخص في يوم واحد ستصل إلى 95 ألف ليرة لبنانية في حال اختار صنفاً يتضمن اللحم إلى جانب المأكولات الأخرى المذكورة أعلاه.

ويطل رمضان هذا العام على اللبنانيين في ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية أصعب من العام الماضي، الذي وصف بأنه “الأصعب” على مرّ سنوات هذا البلد.

يشار إلى أن بوادر الآثار السيئة للحرب الروسية على أوكرانيا تلوح في أفق لبنان، مهددة بأزمة أمن غذائي تبدأ من رغيف الخبز اليومي، وقد لا تتوقف عند حد، إذا ما طال أمد الغزو.

وفي ظل انهيار مالي أودى بالقيمة الشرائية لليرة اللبنانية، إضافة إلى الاعتماد الكلي للاقتصاد اللبناني على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية والثانوية، باتت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدماتية ترتبط مباشرة بالأسواق العالمية، وتتأثر معيشة اللبنانيين بأقل تغيير قد يطرأ عليها.