أيام صعبة.. 50 ألف جندي إسرائيلي يتجهزون لجبهتي لبنان وسوريا!

أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن 3 فرق إضافية بعداد حوالي 50 ألف جندي من القوات البرية الإسرائيلية جاهزة في القيادة الشمالية، كما أن الأركان العامة الإسرائيلية جاهزة مع الأذرع الجوية والبحرية.

وأوضح المصدر الأمني لقناة “العربية” أن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية على جهات عدّة، مضيفا: “إسرائيل رصدت الآلاف من عناصر ميليشيات محسوبة على إيران في أراضي سوريا، ونتوقع أياما قتالية صعبة في جبهتي لبنان وسوريا”.

كما تابع أن هيئة الأركان العامة باتت جاهزة بكافة قواتها البحرية والجوية والبرية، مؤكداً أنها مستعدة لعملية برية من عدة جهات.

كذلك توقع أياما قتالية صعبة على جبهتي لبنان وسوريا، مستبعداً احتمال تدخل الجيش السوري في حال اندلاع حرب مع حزب الله.

وأكد المصدر رصد آلاف من عناصر الجماعات المحسوبة على الحرس الثوري فوق الأراضي السورية.

أتت هذه التطورات بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية التابعة له ضربت هدفا لحزب الله بمنطقة جنتا وسط لبنان.

وأضاف المتحدث أفخاي أدرعي عبر منصة إكس، أن طائراته قصفت موقعاً ونظام دفاع جوي تابعاً لحزب الله في المنطقة المتاخمة نوعاً ما للحدود السورية اللبنانية.

وزعم أن ضرباته طالت بنى تحتية عسكرية للحزب أطلق منها صواريخ باتجاه الجولان السوري.

جاء هذا بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مقتل شخصين في هضبة الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة.

وقالت في بيان، إنه بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة.