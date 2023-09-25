الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
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أيلول يودّعنا بالأمطار والبرَد!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر طقس خريفي مستقر على لبنان، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال وصول منخفض جوي، آخر الأسبوع، يترافق مع أمطار متفرقة (غزيرة في بعض المناطق) وبرق ورعد وتساقط حبات البرد.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الإثنين: الجو قليل السحب، الحرارة بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعًا، وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا، شمالية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعًا، وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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