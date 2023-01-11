أين أصبح مشروع إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المدارس الرسمية؟

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع “الجمعية التربوية الدولية “IEA، وضم الإجتماع كلا من النائب نيقولا صحناوي ومارك وإليان متني، ومديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا الخوري، ومستشار الوزير لشؤون التكنولوجيا ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

اطلع الحلبي من المجتمعين على المراحل التي قطعها تنفيذ مشروع إدخال الذكاء الإصطناعي وكتابة البرمجيات في المدارس الرسمية، ومن ثم ضمن المناهج التربوية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، لا سيما وأن عمليات التدريب في المركز التربوي للمعلمين والمنسقين من نحو خمسين مدرسة مشاركة في المشروع أصبحت في مراحلها النهائية، كما يتم التنسيق مع جهاز الإرشاد والتوجيه لجهة تدريب المرشدين التربويين وبالتالي تعميم الفائدة من المشروع ومتابعة تنفيذه في المدارس.

هذا وتحدث وفد الجمعية عن “تقدم العمل على العينة الأولى من خمسين مدرسة، ووضعوا الوزير الحلبي في أجواء المرحلة المقبلة، خصوصًا وأن الوزارة سوف توزع الأجهزة اللوحية المقدمة هبة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ على المدارس المشاركة، كما أن تقييم العمل سوف يتم مع خبراء من جامعة تورنتو الكندية، وقد شكل نجاح هذا البرنامج في المدارس الرسمية في لبنان قصة نجاح عالمية في البرمجة.

ورحب الحلبي “بالخطوات المحققة للمشروع”، ورأى “ضرورة الإفادة من التمويل المتوافر راهنا ونجاح العينة الأولى أي الخمسين مدرسة تمهيدا لتعميمه على المدارس كافة”. كما عبر عن “ارتياحه لاختيار الأساتذة والمدربين الذين عملوا بكل حماس والتزام بمواعيد التدريب واعطوا نتائج متقدمة، مما يؤكد دور أساتذة المدارس الرسمية في هذا النجاح الذي اصبح عالميا”.

ثم استقبل الحلبي النائب أشرف بيضون وعرض معه قضايا تربوية عائدة لمدارس منطقته.

كما استقبل رئيس “الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم” الدكتور حاتم علامة، واطلع منه على عزم الجامعة تنظيم مؤتمر علمي.