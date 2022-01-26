أيها اللبنانيون.. احذروا من “تسونامي ثلجي” خلال الـ24 ساعة المقبلة!

تجتاح لبنان عاصفة ثلجية وُصفت بالتسونامي الثلجي بفعل قوّتها غير الاعتيادية والتساقط الكثيف للثلوج.

وفي هذا الإطار، وجّه الاب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية وعلم المناخ، نداء إلى المواطنين ودعاهم إلى التنبه جيداً لما ستحمله الساعات الـ24 المقبلة لجهة اشتداد العاصفة الثلجية، حيث أننا سنكون وحتى مساء غد الخميس مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط مكثف للثلوج.

وأكد خنيصر ان الثلوج ستلامس هذه الليلة الـ500 متر أو حتى أقلّ في بعض الاماكن بسبب ارتفاع الرطوبة وانعدام سرعة الرياح، مشيرا إلى ان المناطق التي ترتفع عن 800 متر ستكون مقطوعة بالثلوج، اما الرؤية فستكون معدومة على الارتفاع الذي يريد عن 1000 متر.

وقال: “ما حصل في اسطنبول سيحصل في لبنان والساعات الـ24 ستكون خطرة”.

في هذا المجال، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم، مع درجات حرارة متدنية (دون معدلاتها الموسمية بـ5 درجات ساحلاً) وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات نهاراً.

يتكون الجليد على المرتفعات ليلا وفي ساعات الصباح الاولى اعتبارا من 700 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاقات، على ان تخف حدة الامطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف عل المرتفعات.

أما بالنسبة إلى الحال العامة، فتسيطر كتل هوائية باردة على المتوسط تحمل معها امطاراً غزيرة وثلوجاً على مستويات مدنية تلامس الـ600 متر، بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.

في الموازاة، تجتاح العواصف الثلجية مدينة اسطنبول منذ أيام، وحذّر المسؤولون وخبراء الأرصاد المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 31 رحلة مجدولة يوم الاثنين من وإلى “مطار صبيحة جوكشن الدولي” باسطنبول بسبب تساقط الثلوج.

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة أن “بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءا في اسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم”.

وبسبب تراكم الثلوج، انهار أمس الثلاثاء سقف مبنى المنشأة التي تخدم الشحن التركي في مطار اسطنبول الدولي.

وقال المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية يحيى أوستن في تغريدة على موقع “تويتر” إن الانهيار كان بسبب الكتل الثلجية المتراكمة، واشتداد العاصفة الثلجية، وأضاف: “لم يتضرر أي من زملائنا من جراء هذا الوضع، وتجري متابعة العملية عن كثب”.