أيها اللبنانيون.. استعدوا لأزمة مازوت جديدة في الأسواق

كشفت معلومات صحفية عن أن باخرة تحمل 42 ألف طن من مادة المازوت تعرّضت لحادث بحريّ قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية ممّا سيؤخّر عملية إفراغها ويؤدّي إلى نقص بمادة المازوت في الأسواق.

وقال مصدر متابع إنّ هكذا نوع من البواخر كان من الأفضل إفراغ حمولتها قرب خزانات الدورة لأنّ عمق المياه مناسب جداً.

على خط آخر، لفتت معلومات صحفية أخرى إلى أن المازوت الموجود داخل الباخرة التي تعرضت لحادث على ساحل عمشيت لم يتأثر.

في سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة من القطاع النفطي لموقع mtv عن استمرار ارتفاع أسعار المازوت في لبنان ليتعدّى سعر الطن ٨٠٠ دولار، في ظلّ تحذير من إمكانية ضعف في الكميات المتاحة خصوصاً مع استمرار ارتفاع الطلب نظراً لبرودة الطقس والانقطاع المستمر في التغذية الكهربائية.

وكانت أسعار النفط العالمية سجّلت مستويات قياسية فاقت 90 دولاراً للبرميل في ظلّ اشتداد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا واستمرار ارتفاع الطلب على المحروقات بسبب الشتاء القارس، كما عدم إقرار “أوبك” لأي زيادات في الانتاج.