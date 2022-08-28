أيها اللبنانيون تحضروا.. كتل هوائية حارة تبلغ ذروتها الاثنين

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ “كتلًا هوائيّةً حارّةً تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، وتبلغ ذروتها يوم غد الإثنين، مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسميّة، يخفّ تأثيرها نسبيًّا اعتبارًا من يوم الأربعاء على السّاحل، فيما يبقى تأثيرها على الدّاخل حتّى بداية الأسبوع القادم”، مشيرةً إلى أنّ “معدّل ​درجات الحرارة​ المعتادة على السّاحل لشهر آب بين 25 و33 درجة مئويّة”. ونصحت بـ”عدم التعرّض الطّويل لأشعة ​الشمس​ وقت الظّهيرة”، محذّرةً من “خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة”.

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ “​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الإثنين قليل الغيوم، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة اعتبارًا من بعد الظّهر ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ مع التّحذير الدّائم من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة”.

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ “الطّقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم، مع بداية انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، وتبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل، وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة ممّا يزيد من نسبة الشّعور بالحر؛ مع التّحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة”. وبيّنت أنّ “الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، ودون تعديل يُذكر في الدّاخل بحيث تبقى درجات الحرارة فوق معدّلاتها، مع ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ على الجبال الشّماليّة مساءً”.