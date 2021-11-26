أيها اللبنانيون تحضروا لـ “رغيف الخبز المدولر”!!

اوضح النقيب السابق لأصحاب الأفران، علي ابراهيم، أن “ربطة الخبز التي يُقدّر وزنها بـ830 غرام ستُباع بـ8,000 ليرة في الأفران، و8,500 ألف ليرة في المتاجر”، لافتاً إلى أنّ، “وزارة الاقتصاد حدّدت السعر وفقاً لدراساتها دون العودة إلى المنصّة التي كنّا اتّفقنا على التسعير وفقها سابقاً. لكن نحن بدورنا نرفض هذه التسعيرة”.

لكنّه، وفي اتّصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، طمأن ابراهيم إلى أنّ “الأفران ستبيع الخبز وفق السعر الرسمي المحدّد من الوزارة وبالوزن المحدد، ولن تمتنع عن البيع لأنّنا لن نحرم اللبنانيين الخبز”.

ولفتَ ابراهيم إلى أنّ، “نسبة 74% من تكلفة صناعة ربطة الخبز باتت مدولرة، إذ أنّ الدعم رُفع عن المحروقات والخميرة والسكّر وغيرها من المكوّنات، ولم تبقَ سوى مادة الطحين مدعومة (وما مِن حديثٍ حول رفع الدعم عنها مبدئياً)، وهذا يعني أنّ كل ارتفاع في سعر صرف الدولار سيؤثّر على سعر ربطة الخبز”.

وختم ابراهيم حديثه محذّراً من احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز في الأيام المقبلة إذا ما استمرّ الدولار صعوداً، خصوصاً وأنّه يرتفع بشكل يومي.