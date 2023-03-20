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أيوب: الرئيس آتٍ في وقت قريب

منذ دقيقتين
غادة أيوب

غادة أيوب

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أشارت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، بمناسبة عيد الأم، الى أنه “لا شك من أن يكون هناك تقصير في المنزل بدور الأم مقابل العمل السياسي، وعائلتي تُضحي معي للمحافظة على قضيتنا”. وتابعت: “أشجّع أي امرأة على اقتحام الحياة السياسية لأن مسؤوليتنا اليوم ليست فقط التربية في المنزل”.

على صعيد آخر، قالت أيوب في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “بوجود حزب القوات اللبنانية وما يمثّله من التاريخ إلى يومنا هذا، لا مجال للاستسلام، وفي ظل التغيرات السياسية على الصعيد الخارجي والداخلي لا بد من أن الرئيس آتٍ في وقت قريب”.

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