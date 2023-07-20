الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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أيوب: السلطة القضائية تضرب يومًا بعد يوم دولة القانون

منذ 21 دقيقة
غادة أيوب

غادة أيوب

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غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “لا احترام لمبدأ فصل السلطات، ولا احترام لأصول المراسلات بين السلطات وتخطٍّ مقصود للسلطة التسلسلية أو حتى سلطة الوصاية تحت مبرر “حماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها”.

وأضافت أيوب سائلة: “فكيف تتحقق العدالة ونحمي حقوق الناس في ظلّ سلطة قضائية تضرب يومًا بعد يوم دولة القانون ودولة المؤسسات”؟

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