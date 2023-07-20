أيوب: السلطة القضائية تضرب يومًا بعد يوم دولة القانون

غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “لا احترام لمبدأ فصل السلطات، ولا احترام لأصول المراسلات بين السلطات وتخطٍّ مقصود للسلطة التسلسلية أو حتى سلطة الوصاية تحت مبرر “حماية أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها”.

وأضافت أيوب سائلة: “فكيف تتحقق العدالة ونحمي حقوق الناس في ظلّ سلطة قضائية تضرب يومًا بعد يوم دولة القانون ودولة المؤسسات”؟

لا احترام لمبدأ فصل السلطات، ولا احترام لأصول المراسلات بين السلطات وتخطٍّ مقصود للسلطة التسلسلية او حتى سلطة الوصاية تحت مبرر"حماية أموال المودعين واعادتها الى اصحابها". فكيف تتحقق العدالة ونحمي حقوق الناس في ظلّ سلطة قضائية تضرب يوما بعد يوم دولة القانون ودولة المؤسسات! pic.twitter.com/60PVDhxrpy — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) July 20, 2023