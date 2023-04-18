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أيوب: المسؤوليّة تُلزمهم الضغط لتأمين التمويل وليس نصاب التمديد

منذ 4 دقائق
غادة أيوب

غادة أيوب

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غرّدت النائب غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “جلسة تمديد للتمديد السابق للمجالس البلدية والاختيارية من قبل نواب المنظومة الذين بوجود كتلهم واحزابهم وتياراتهم في الحكومة استطاعوا أن يعطلوا التمويل ويدفعوا نحو الفراغ ليقولوا إنهم “بين الشعبوية والمسؤولية اختاروا المسؤولية. لكنهم غفلوا أن المسؤولية تلزمهم احترام الدستور ومبادئ الديموقراطية وتداول السلطة، أي إلزامية الضغط على الحكومة لتأمين التمويل اللازم لاستحقاق دستوري وليس تأمين النصاب للتمديد في ظل أولوية تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية لإنتاج سلطة جديدة خارج هذه المنظومة”.

ويشار إلى أنّ مجلس النواب أقرّ في جلسته التي عقدت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ أقصى.

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