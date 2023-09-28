أيوب تحذر: لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء

حذّرت النائبة غادة أيوب من تحويل النزوح السوري إلى توطين، وطالبت التيار “الوطني الحر” و”حزب الله” وحلفاءهما بالتوجه إلى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بالاحتلال.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، دعت أيوب إلى “وقفة شعبية رافضة لعمل المفوضية وللخطوات التي يتخذها الخارج بهدف دمج النازحين مع المجتمع اللبناني، مواكبةً للموقف الرسمي”.

واتهمت أيوب الحكومة بالتلكؤ في هذا الملف، مشيرة غلى “الضياع في وجهات النظر لدى الوزراء وغياب الرؤية الواضحة”، وجددت القول أن “لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء”.

ولفتت إلى أن “القوات تعمل على جبهات عدة من خلال لجنة الإدارة والعدل للتصدي لمحاولات الاستفادة من أي ثغرات قانونية تسمح بإعطاء النازحين الجنسية او أي ورقة تمكنهم من العمل في لبنان، ما يؤكد عدم اكتسابهم صفة النازح”.

وعن إعطاء إفادات سكن للنازحين من قبل مفوضية اللاجئين، طالبت أيوب وزير الداخلية بإلغاء القرار اذا كان مذكرة اتخذت من قبل وزير داخلية سابق، اما اذا كان هناك تفويض من احدى الحكومات السابقة فقالت أيوب ان واجب الحكومة اتخاذ قرار الإلغاء.