أيوب تعرب عن أملها بإنجاز الأعمال بقضاء جزين في أسرع وقت تلبيةً لصرخات الأهالي

أعلنت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب “موافقة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مشكورا، على إنجاز الملفات والدراسات اللازمة وتلزيم الطرقات الرئيسية التي تربط قرى وبلدات عدة ببعضها في قضاء جزين بالاضافة إلى مداخلها الأساسية”.

وأكدت أن “الاتصال والمتابعة أثمرا تنفيذ هذا المشروع الملح والضروري وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتفادياً للحوادث التي يتسبب بها الوضع المزري على الطرقات جراء انعدام أعمال الصيانة وتزايد الانهيارات التي تسببت بها السيول الجارفة في الشتاء”.

كما شكرت “جهود الوزير حميّة ومتابعته الحثيثة للموضوع”، أعربت عن أملها بـ”إنجاز الأعمال في أسرع وقت تلبية لصرخات الأهالي وخصوصاً في البلدات التي تمت الموافقة على تنفيذ الأعمال فيها وهي: طريق بسري الرئيسية مزرعة المطحنة – قتالة -، زحلتي، بحنين – باتر ، الحسانية، وادي بعنقودي – جنسنايا”.