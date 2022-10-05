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أيوب: سنسعى الى منع تطيير نصاب الجلسة المقبلة

منذ 41 دقيقة
غادة أيوب

غادة أيوب

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أكدت النائبة غادة أيوب أننا “سنُفعّل اتصالاتنا قبل الجلسة الثانية لتأمين أكثرية 65 لميشال معوّض والورقة البيضاء تعطيلٌ غير مباشر”.

وقالت أيوب في مداخلة عبر “mtv” إننا “سنسعى الى منع تطيير نصاب الجلسة المقبلة وانسحبوا خوفاً من أن يحظى معوّض على الاكثرية اللازمة بعد الدورة الاولى”.

يذكر أنه شكّلت الجلسة الأولى التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبلاد، اختباراً أولياً للنوايا بين الكتل السياسية، ويعتبر محللون أنها بمثابة صفارة انطلاق للاستحقاق الرئاسي، في بلد لم يشهد منذ اتفاق الطائف عام 1989، انتخابات رئاسية ضمن المهلة الدستورية، وكان يتبعها تمديد أو فراغ.

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