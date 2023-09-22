أيوب عن إصدار "إفادة سكن" لسوريّين: ابتسم أيها النازح أنت في لبنان!

علّقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على إفادة السكن التي تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكتبت عبر منصة “إكس”: “ابتسم أيها النازح أنت في لبنان. فلا سيادة للدولة اللبنانية، ولا من يسهر على تطبيق القوانين فيها، ولا من يصون الدستور ويحمي الشعب اللبناني من تعسف مسؤوليه، ولا من يحاسب”.

إبتسم أيها النازح أنت في لبنان! فلا سيادة للدولة اللبنانية، ولا من يسهر على تطبيق القوانين فيها، ولا من يصون #الدستور ويحمي الشعب اللبناني من تعسّف مسؤوليه، ولا من يحاسب، بل أنت في دولةٍ تخلّت عن حقوقها السيادية في تشرين الأول من العام 2016 لجهات خارجية مقابل ٣/١ — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) September 22, 2023

وأضافت: لا بل أنت في دولة تخلّت عن حقوقها السيادية في تشرين الأول من العام 2016 لجهات خارجية مقابل “تقديمات عينية للدولة اللبنانية لتعزيز قدراتها على أداء مهامها في عملية ضبط دخول الرعايا العرب والأجانب ومن ضمنهم السوريين المسجلين كنازحين وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية”، وفق ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات آنذاك والمفوضية السامية لشؤون اللاجئينUNHCR وقد تكون الحكومة صدّقت عليها أيضًا. فهل من مسؤول في هذه الدولة وهل من يحاسب؟

وأرفقت منشورها بصور ووثائق من الموقع الإلكتروني للمفوضية.