أيوب في ذكرى اغتيال الحريري: على أمل أن تكون دافعًا لبناء دولة فعليّة

غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عبر “تويتر”، قائلة: “استشهد ليحيا لبنان أولا”!
أيوب أضافت: “على أمل أن تكون الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دافعًا لوحدة كافة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول مشروع بناء الدولة الفعلية التي لا شرعية فيها سوى للقانون وللسلاح الشرعي”.
استشهد ليحيا #لبنان أولاً! على أمل ان تكون الذكرى ال١٨ لاغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري دافعا لوحدة كافة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول مشروع بناء الدولة الفعلية التي لا شرعية فيها سوى للقانون وللسلاح الشرعي. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية pic.twitter.com/sHjJO7iHmt
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) February 14, 2023