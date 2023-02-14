الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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أيوب في ذكرى اغتيال الحريري: على أمل أن تكون دافعًا لبناء دولة فعليّة

منذ 7 دقائق
غادة أيوب

غادة أيوب

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غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عبر “تويتر”، قائلة: “استشهد ليحيا ‎لبنان أولا”!

أيوب أضافت: “على أمل أن تكون الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد ‎رفيق الحريري دافعًا لوحدة كافة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول مشروع بناء الدولة الفعلية التي لا شرعية فيها سوى للقانون وللسلاح الشرعي”.

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