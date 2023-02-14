أيوب في ذكرى اغتيال الحريري: على أمل أن تكون دافعًا لبناء دولة فعليّة

غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عبر “تويتر”، قائلة: “استشهد ليحيا ‎لبنان أولا”!

أيوب أضافت: “على أمل أن تكون الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد ‎رفيق الحريري دافعًا لوحدة كافة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول مشروع بناء الدولة الفعلية التي لا شرعية فيها سوى للقانون وللسلاح الشرعي”.

استشهد ليحيا #لبنان أولاً! على أمل ان تكون الذكرى ال١٨ لاغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري دافعا لوحدة كافة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول مشروع بناء الدولة الفعلية التي لا شرعية فيها سوى للقانون وللسلاح الشرعي. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية pic.twitter.com/sHjJO7iHmt — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) February 14, 2023