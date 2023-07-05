أيوب: كفى استنزافاً للبنانيين وهدراً للمال العام على عقود وإصلاحات وهميّة

غرّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”: “وسقط القناع في 17 أيلول 2021 وفي السنة الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، الذي مدّد لحاكم مصرف لبنان من خارج جدول الأعمال، بشّر ميشال عون اللبنانيين أنه وحكومته، حكومة اللون الواحد التي يتمثّل فيها وزراء التيار وحلفاؤه، أن التدقيق الجنائي “تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصّل إليه. لكنه لم يصارح اللبنانيين بأن التدقيق الجنائي وُلِدَ ميتاً لأن وزراءه صدّقوا مع الحكومة على عقد لا يخدم سوى بالشكل الاصلاح المنشود وإنما في الباطن أمّن للمنظومة غطاء لحماية الفاسدين المرتكبين. اليوم أكثر من أي يوم مضى، يتأكد لنا صحّة خيارنا برفض مرشح المنظومة وحلفائها لرئاسة الجمهورية، ورفض أي حوار على الثوابت والأساسيات، والذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسات متتالية ينتج عنه حكومة جديدة غير مرتهنة لمحور الممانعة وجديّة في اجراء الاصلاحات ووقف الانهيار. كفى هدراً للوقت واستنزافاً للبنانيين وهدراً للمال العام على عقود وإصلاحات وهمية”.







