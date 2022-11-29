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أيوب: لإعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب

منذ 46 دقيقة
غادة أيوب

غادة أيوب

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أوضحت النائب غادة أيوب أنه وعدنا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بإعادة النظر في بعض القرارات المتعلّقة بالضرائب وإيقاف تطبيقها إلى حين بدء السنة المالية الجديدة.

وقالت أيوب: “الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأنّ القرارات تتضمّن مفعولاً رجعيًّا ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات”.

وطالبت بإعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعيّ لها ووقف تنفيذها وتكتل “الجمهورية القوية” يواكب هذه القضية لتدارك الانعكاسات السلبية.

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