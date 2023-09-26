أيوب: لا حلول في المدى المنظور

أكدت عضو تكتل الجمهورية النائبة غادة أيوب أن “لا حلول في المدى المنظور وهذا ما تظهره القراءات السياسية للواقع الداخلي والعوامل الخارجية”.

ورأت أيوب في حديث صحافي أنَّ “إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ مبادرته أصبحت غير موجودة، وأن لا شيء ليقدمه بعد اصطدامه بعائق رفض الحوار، دليل واضح على فشل إبصار نور انتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل القريب”.

كما أوضحت أيوب أنّ الوزير السابق جهاد أزعور لا يزال مرشح المعارضة لتولي سدة الرئاسة، لأنّه يمتلك مواصفات تقاطعت عليها قوى المعارضة مع التيار الوطني الحر.