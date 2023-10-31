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أيوب: لتنفيذ القرارات الدولية بهدف منع جرّ لبنان إلى حرب

منذ 33 دقيقة
غادة أيوب

غادة أيوب

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أكدت النائب في تكتل الجمهورية القوية غادة أيوب أنه “حفاظًا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه من أي اعتداء عسكري، لا بد من اتخاذ مواقف استثنائية وتنفيذ القرارات الدولية، لمنع جرّ لبنان إلى حرب لا يمكنه تحمل تداعياتها، وذلك عبر:

– تطبيق القرار ١٧٠١ وحصر الوجود المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

– إقرار قانون يمدّد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش في مهامها، منعًا لأي اختلال في المؤسسة العسكرية.

– الدعوة فورًا إلى جلسة تشريعية ببند وحيد لإقرار قانون التمديد لرتبة عماد.

– انتخاب رئيس جمهورية سيادي وتشكيل حكومة مسؤولة من أجل حماية سيادة لبنان وحياده”.

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