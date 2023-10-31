أيوب: لتنفيذ القرارات الدولية بهدف منع جرّ لبنان إلى حرب

أكدت النائب في تكتل الجمهورية القوية غادة أيوب أنه “حفاظًا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه من أي اعتداء عسكري، لا بد من اتخاذ مواقف استثنائية وتنفيذ القرارات الدولية، لمنع جرّ لبنان إلى حرب لا يمكنه تحمل تداعياتها، وذلك عبر:

– تطبيق القرار ١٧٠١ وحصر الوجود المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

– إقرار قانون يمدّد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش في مهامها، منعًا لأي اختلال في المؤسسة العسكرية.

– الدعوة فورًا إلى جلسة تشريعية ببند وحيد لإقرار قانون التمديد لرتبة عماد.

– انتخاب رئيس جمهورية سيادي وتشكيل حكومة مسؤولة من أجل حماية سيادة لبنان وحياده”.

-اقرار قانون يمدّد لرتبة عماد لاتاحة استمرار قيادة #الجيش في مهامها منعا لاي اختلال في المؤسسة العسكرية. -الدعوة فورا الى جلسة تشريعية ببند وحيد لاقرار قانون التمديد لرتبة عماد.

– انتخاب #رئيس جمهورية سيادي وتشكيل #حكومة مسؤولة من اجل حماية سيادة لبنان وحياده. ٢/٢ — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) October 31, 2023