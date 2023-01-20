أيوب: ليس هناك من حاجة إلى وقفات للفت النظر لنطالب بانتخاب رئيس

علقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على اعتصام النواب في المجلس وقالت: “ليس هناك من حاجة إلى وقفات للفت النظر لنطالب بانتخاب رئيس”.

وانتقدت في تصريح “المعارضة والتغييرين والمستقلين الذين لا يشاركون في خيار ميشال معوض”، وأشارت الى ان “الجمهورية القوية” حاولت الاتفاق معهم على حول اسم غير معوض إذا كان لديه المواصفات ، لكن في الحقيقة لم يكن لديهم مرشح يستطيع جمع 50 صوتا بالحد الأدنى، ولم يظهروا أيّة جدية من خلال أدائهم بالتعاطي مع أسماء مرشحين جديين للوصول إلى الرئاسة “.

وأكدت أن “البوصلة لا زالت ضائعة عند نواب التغيير، لا سيّما أنهم يلفتون النظر إلى ضرورة الانتخاب بجلسات متتالية، لكن التوحّد حول إسم موحّد إن كان ميشال معوض أو غيره بنفس المواصفات فستفرض المعارضة بقوّة تأمين الجلسات المتتالية ويؤمن النصاب لانتخاب مرشح جدي ، لكن اذا بقينا مشتتين لا نتسطيع الوصول إلى حل منطقي”.