أيوب: مسؤوليتنا الوطنية تُحتّم علينا كشف ملابسات جريمة العاقبية

غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”: “في زمن عيد الميلاد، تواجه عملية حفظ السلام في جنوب لبنان بالاعتداء على الكتيبة الايرلندية واستشهاد أحد جنودها وإصابة آخرين. تعازينا الحارة لليونيفيل ولعائلة العسكري الشهيد وللدولة الايرلندية. مسؤوليتنا الوطنية تُحتّم علينا كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المجرمين تقديراً لجهود ‎اليونيفيل”.

ولقي جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، الخميس، حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد تعرض الكتيبة الأيرلندية لإطلاق نار، في منطقة العاقبية جنوبي البلاد.