أيوب: مَن يعقد جلسة للتمديد بإمكانه عقد جلسة للتمويل

أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب إلى أنها “مَن يستطيع عقد جلسة للتمديد، بإمكانه عقد جلسة للتمويل.”

وأضافت،”فقط لمن يدّعي الحرص على عدم حصول فراغ في السلطات المحلية من مخاتير وبلديات ولمن لا يريد أن يضغط على الحكومة لتدفع من SDR، لماذا لا يذهب لإقرار اقتراح قانون فتح اعتماد استثنائي؟.

وأرفقت التغريدة بنص “مشروع القانون الذي تم تحضيره في وزارة الداخلية وارسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جلسة مجلس الوزراء لإقراره منذ 2شباط 2023 ولم يوضع الا بعد تحديد جلسة للتمديد”، سائلة، “فمن يريد الانتخابات؟”.

وهذا نص مشروع القانون الذي تم تحضيره في وزارة الداخلية وارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جلسة مجلس الوزراء لاقراره منذ ٢شباط ٢٠٢٣ ولم يوضع الا بعد تحديد جلسة للتمديد، فمن يريد الانتخابات؟٢/٢ pic.twitter.com/YKWhiH10Py — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 17, 2023