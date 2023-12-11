أيوب: يُساندون بعضهم بضرب المؤسسة العسكرية

اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيّوب، أنّهم “يريدون لبنان “جبهة مساندة” فيما بلداتنا تقصف في عمق الجنوب على أطراف القطراني وكفرحونة وجبل الريحان”.

وأضافت في منشور لها عبر منصة “إكس”: يساندهم حليفهم في التفاهم بضرب المؤسسة العسكرية عبر عرقلة التمديد لقائد الجيش، غير أبهٍ سوى بمصالحه الشخصية على حساب شعب لا يريد سلاحًا على أراضيه سوى سلاح من شعاره “شرف.تضحية.وفاء”.

يريدون لبنان"جبهة مساندة"فيما بلداتنا تقصف في عمق الجنوب على اطراف القطراني وكفرحونة وجبل الريحان ويساندهم حليفهم في التفاهم بضرب المؤسسة العسكرية عبر عرقلة التمديد لقائد الجيش غير أبهٍ سوى بمصالحه الشخصية على حساب شعب لا يريد سلاحا على اراضيه سوى سلاح من شعاره شرف.تضحية.وفاء. https://t.co/NAO5zfzri0 — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) December 11, 2023