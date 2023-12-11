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أيوب: يُساندون بعضهم بضرب المؤسسة العسكرية

منذ 19 ثانية
غادة أيوب

غادة أيوب

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اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيّوب، أنّهم “يريدون لبنان “جبهة مساندة” فيما بلداتنا تقصف في عمق الجنوب على أطراف القطراني وكفرحونة وجبل الريحان”.

وأضافت في منشور لها عبر منصة “إكس”: يساندهم حليفهم في التفاهم بضرب المؤسسة العسكرية عبر عرقلة التمديد لقائد الجيش، غير أبهٍ سوى بمصالحه الشخصية على حساب شعب لا يريد سلاحًا على أراضيه سوى سلاح من شعاره “شرف.تضحية.وفاء”.

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