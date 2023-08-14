أيوب توجه كتاب مفتوح لميقاتي وفياض وخليل.. ماذا فيه؟

غردت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على حسابها عبر منصة “أكس”: “في ظل حكومة مستقيلة من دورها وإزاء تفاقم الأزمات التي تطال الأسرة اللبنانية، يرزح اللبنانيون بمعظمهم تحت ضغوط مستجدة من رفع تعرفات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت من دون نسيان سرقة ودائعهم، بالتكامل بين الدولة ممثلة بالحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف”.

وأضافت أيوب: “إزاء ما تقدم، ومع علمنا بضرورة إعادة التوازن المالي للمؤسسات العامة، مع أولوية حفظ كرامة الشعب اللبناني بغالبيته من العاملين في القطاع العام سواء العسكريين منهم أم المدنيين والمتقاعدين على وجه الخصوص لا بد من توجيه كتاب مفتوح إلى كل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة و‫المال وإدارة ‫كهرباء لبنان للإسراع في اتخاذ تدابير تؤمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني عبر: وقف العمل فورا بسعر صيرفة +20 في المئة، خفض الرسم الثابت لاشتراك الكهرباء، إعادة النظر بالشطور، إزالة التعديات عن الشبكة ووقف الهدر الفني وغير الفني، إلزام مؤسسات الدولة تسديد فواتيرها نقدا، إلزام الجهات الدولية المسؤولة عن المخيمات السورية والفلسطينية تسديد مستحقات الدولة اللبنانية”.

وتابعت: “أما بالنسبة الى المناطق التي تتغذى منذ سنوات عبر الطاقة المنتجة من المعامل الكهرمائية بشكل أساسي، فلا بد من إضافة إلى ما تقدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية الآتية:

‏1- وقف التعديات على الشبكة وقطع التيار الكهربائي عن المعتدين بمؤازرة القوى الأمنية.

‏2- اعادة ساعات التغذية الى ما كانت عليه في قرى منطقة جزين والشوف واقليم التفاح واقليم الخروب والبقاع الغربي منعا لتهجير أهالي هذه المناطق.

3- إلزام كهرباء لبنان تطبيق التوزيع الداخلي العادل بين القرى لما يسببه انقطاع الكهرباء من انقطاع للمياه، في ظل أوضاع غير مسبوقة في المنطقة وتجنباً للأسوأ.

وعليه، يُرجى تدارك الأمور قبل فوات الأوان وانفجار الشارع، بوجه سياسة الظلم والظلام التي تنتهجها الحكومة بمن تضم من مسؤولين”.

٥- الزام مؤسسات الدولة تسديد فواتيرها نقدا

٦- الزام الجهات الدولية المسؤولة عن المخيمات السورية والفلسطينية تسديد مستحقات الدولة اللبنانية

اما بالنسبة الى المناطق التي تتغذى منذ سنوات عبر الطاقة المنتجة من المعامل الكهرمائية بشكل اساسي فلا بد اضافة الى ما تقدم اتخاذ ٦/٤ — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) August 14, 2023