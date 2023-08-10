أيّوب: "أسئلة برسم حكومة شعب جيش مقاومة!"

كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيّوب عبر منصة “اكس”: “أسئلة برسم حكومة شعب جيش مقاومة! مَن قرَّر أن المقاومة الإسلامية هي فقط التي يحق لها أن تتسلّح؟ مَن يتحمل مسؤولية نقل الذخائر والأسلحة غير الشرعية على الاراضي اللبنانية والاعتداء على المواطنين بحجة حمايتها؟ من أعطاها الإذن بتخزين نيتراتها وأسلحتها في مرافئ الدولة ومطارها؟ من يحمي اللبنانيين الآمنين في منازلهم وبلداتهم من اعتداءات عناصرها تارة باسم ٧ أيار وطورا باسم تسييس التحقيق ومرّات لحماية ظهر المقاومة؟ انفجرت بيروت وغُدِرت الكحالة وجرحنا عميق لكن لبناننا آتٍ آتٍ”.







